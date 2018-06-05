Büyükşehir’den Aziziye Parkı’na özel peyzaj

Tarihte 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nı simgeleyen objelerin yerleştirildiği 27 bin metrekarelik Aziziye Parkı, 100’ü aşkın yetişkin ağaç ve 11 bin adet süs bitkisi ile donatıldı. 93 Harbi’nin Kafkas Cephesi Kahramanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın heykelinin bulunduğu Aziziye Parkı’na, Osmanlı-Rus Savaşı’nı simgeleyen objeler de yerleştirildi. Kentin savunmasında büyük rol oynayan Nenehatun’un heykelinin de konulacağı 27 bin metrekarelik alanın 21 bin 500 metrekaresine özel peyzaj tasarımı uygulandı. Bisiklet ve yürüme yolları, oturma alanları, oyun parkı, dev satranç alanı ile mini süs havuzunun bulunduğu parkın tüm çevresi gül ve lalelerle de donatıldı. Şehir tarihinin mihenk noktası olan 93 Harbi’nin izlerini taşıyan temalarla bir kent parkının tasarlandığını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yeşiliyle kent merkezine yeni bir estetik kazandıran Aziziye Parkı, tarihi karakterlerle de yeniden tasarlandı” dedi. Başkan Sekmen, “Her şeyin en iyisine layık olan hemşehrilerimiz için Aziziye Parkı’nı da farklı bir konseptle yeniledik. Şimdiye kadar düzenlediğimiz park alanlarından farkı tarih ve yeşili bir araya getirmemiz oldu. Yeşil bir Erzurum için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.