Büyükşehir’den baca temizliği uyarısı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.

Konuyla ilgili değerlendirmede, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, şunları kaydetti: “Kış şartlarının çok ağır geçtiği bugünlerde, yangın güvenliği açısından, kazan, kombi, soba bacası ve benzeri elektrik harici yakıtlarla çalışan ısıtıcı cihazlara ait bacaların temizliğinin yapılması son derece önemlidir. Zira tıkalı bir baca, gerektiğinden daha fazla yakıt tüketimine, karbon monoksit zehirlenmelerine ve hatta yangınlara sebep olmaktadır. Türkiye’de çıkan yangınların yaklaşık yüzde 10’u baca kaynaklı olmakta ve karbon monoksit zehirlenmeleri sebebiyle can kayıpları yaşanmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerekli eğitimler verilerek yetkilendirilen baca temizliği firmaları talep üzerine baca temizliğini yapmakta ve baca temiz raporu vermektedir. Yetkili firmalara temizlik yaptırılması ve mutlaka ‘Baca Temiz Raporu’ alınması, yılda iki kez, kışa girişte ve kış ortasında, temizlik yaptırılması gerekmektedir. Bununla beraber, kazan ve kombiler, merkezi sistemle çalışan binalar kadar yemekhane, restoran ve lokantaların da yağlı kanal bacalarını temizletmeleri zorunludur. Biriken yağ atıklarının tutuşması sonucu her yıl onlarca yangın çıkmakta ve büyük zararlar vermektedir. Ayrıca talep edilmesi durumunda, kamu kurum ve kuruluşları ile apartman-site benzeri yerlerde İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan baca denetim birimimiz, ücretsiz olarak kontroller yaparak risk raporları hazırlamaktadır.”