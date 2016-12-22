Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 14:27

Büyükşehir’den baca temizliği uyarısı

Büyükşehir’den baca temizliği uyarısı

22 Aralık 2016 14:27

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda vatandaşları baca temizliği konusunda uyardı.
Konuyla ilgili değerlendirmede, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, şunları kaydetti: “Kış şartlarının çok ağır geçtiği bugünlerde, yangın güvenliği açısından, kazan, kombi, soba bacası ve benzeri elektrik harici yakıtlarla çalışan ısıtıcı cihazlara ait bacaların temizliğinin yapılması son derece önemlidir. Zira tıkalı bir baca, gerektiğinden daha fazla yakıt tüketimine, karbon monoksit zehirlenmelerine ve hatta yangınlara sebep olmaktadır. Türkiye’de çıkan yangınların yaklaşık yüzde 10’u baca kaynaklı olmakta ve karbon monoksit zehirlenmeleri sebebiyle can kayıpları yaşanmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerekli eğitimler verilerek yetkilendirilen baca temizliği firmaları talep üzerine baca temizliğini yapmakta ve baca temiz raporu vermektedir. Yetkili firmalara temizlik yaptırılması ve mutlaka ‘Baca Temiz Raporu’ alınması, yılda iki kez, kışa girişte ve kış ortasında, temizlik yaptırılması gerekmektedir. Bununla beraber, kazan ve kombiler, merkezi sistemle çalışan binalar kadar yemekhane, restoran ve lokantaların da yağlı kanal bacalarını temizletmeleri zorunludur. Biriken yağ atıklarının tutuşması sonucu her yıl onlarca yangın çıkmakta ve büyük zararlar vermektedir. Ayrıca talep edilmesi durumunda, kamu kurum ve kuruluşları ile apartman-site benzeri yerlerde İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan baca denetim birimimiz, ücretsiz olarak kontroller yaparak risk raporları hazırlamaktadır.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -7°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç