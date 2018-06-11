Büyükşehir’den dev bir eğitim yatırımı daha

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Terminal Caddesi’nde inşa ettiği Mehmet Doğan Şehir Kütüphanesi ve Meslek Edindirme Merkezi, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın katılımıyla gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Akdağ, açılışta yaptığı konuşmada, “Başkan Mehmet Sekmen, şehrimizde sosyal ve kültürel hayatın canlanması için güzel hizmetlere imza atıyor. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Akdağ, şöyle devam etti: “Bu şehir kütüphanesine ismi verilen değerli hocamız Mehmet Doğan’ın ilk olan ’Batılılaşma İhaneti’ kitabını 16 yaşlarında okudum. Fikri gelişimime en ziyade etki eden kitaplardan birisiydi. Türkiye’nin böyle fikir adamı, yazarlara çok ihtiyacı var. Bize geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü kuran yazarlarımız bizim için çok önemlidir." Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da, Erzurum’un bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu belirtti. Erzurum’da Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kütüphane, müze ve tiyatro merkezinin inşa edildiğini aktaran Azizoğlu, bu önemli yapılarda emeği geçenlere teşekkür etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ESMEK), bugün gelinen noktada örgün eğitimi tamamlayan ve kent istihdamına yön veren bir konuma ulaşmıştır” dedi.

“Esmek’ler sektörlere ara eleman yetiştirir”

Başkan Mehmet Sekmen, ESMEK’lerin sektörlere ara eleman yetiştirdiğini bildirdi. Sekmen, şöyle dedi: “Kişisel birikimi yükseltmek, meslek edindirmek, aktif üretici olmak ve gelir elde etmek gibi birçok özelliğe sahip olan bu sosyal doku projesiyle vatandaşlarımıza modern, kaliteli ve artı değer katan eğitim imkânlarını sunmaktayız. Kent merkezi ve ilçelerimizde 20’yi aşkın noktada bulunan ESMEK’lerde son 4 yılda 25 binin üzerinde kursiyere 56 farklı branşta yaklaşık 2 bin kurs açtık. 14 günden başlayarak 8 aya kadar süren kurslarımızda genç yaşlı demeden 7’den 70’e herkes eğitim gördü. Muhasebe, bilişim, engelli bakımı, çocuk gelişimi, halıcılık, operatörlük, kuaförlük, adli takip elemanı branşları, yabancı dil, sanat ve el becerileri gibi birçok alana hitap eden kurslarımız sayesinde sektörlere ara eleman yetiştirmekteyiz. Tabiri yerindeyse bir İstihdam ve Sanat Okulu olarak tanımlanan bu eğitim yuvalarında şehrimizin ekonomik sorunlarına da çözüm bulmaktayız.”

“Eğitim yatırımları en büyük önceliğimizdir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında eğitim yatırımlarının önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mehmet Doğan ESMEK ve Şehir Kütüphanesi, 1600 metrekarelik alana inşa edildi. İçerisinde kütüphane, derslikler, bilgisayar laboratuvarı, taziye evi, teşhir mağazası, mescit, kafeterya ve diğer sosyal unsurların yer aldığı bu büyük eğitim merkezinin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan’ın adını taşıyan ESMEK ve Şehir Kütüphanesi’nin yapımında emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum.” AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, kütüphaneye ismi verilen Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Şeref Başkanı Mehmet Doğan ve diğer davetlilerin katıldığı programda dua okunması sonrası merkezin açılışı gerçekleştirildi.