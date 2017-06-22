Büyükşehirden engelli vatandaşlara bayram jesti

Kurumdan tekerli ve akülü araç talep eden 8 kişinin söz konusu isteği anında yerine getirildi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelli Birimi tarafından temin edilen 6 tekerlekli sandalye ile 2 akülü araç vatandaşlara teslim edildi. Engelli vatandaşlardan Emriye Sırma, “Cenab-ı Hakk’a hamd olsun. Bayram öncesi bu müşkülatımıza son verildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e engelli vatandaşlarımıza verdiği değerden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Allah ondan razı olsun. Sıkıntımızı Belediyemize bildirdik anında çözüm sunuldu. Bayram öncesi yapılan bu jest bizleri duygulandırdı. Şu bir gerçek unutmayalım ki toplumda bulunan herkes birer engelli adayıdır. Bu nedenle aramızdaki engelleri kaldırarak birbirimize sevgi ve saygı gösterelim. Büyükşehir Belediyemizin Engelli Birimi’ne de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.