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02 Mayıs 2018 16:08

Büyükşehir’den Öğretmenlere kodlama eğitimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Robotik Kodlama Projesi kapsamında öğretmenlere kodlama ve robotik eğitimi verildi.

Büyükşehir’den Öğretmenlere kodlama eğitimi

02 Mayıs 2018 16:08

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Aynalı ve Enerji A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uludeveci, projeye katılan öğretmenlerin eğitim çalışmasını yakından izledi. Çalışma kapsamında öğretmenler 16 saat kodlama ve robotik eğitime tabi tutuldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Başkanımız Mehmet Sekmen ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bilimsel projelerde kentte adeta çığır açtı. Sayın Başkanımızın katkısı ve desteğiyle yeni bir projeye daha start verdik. Belediyemizin iştiraklerinden Enerji A.Ş. tarafından hazırlanan proje kapsamında eğitim çalışmalarına başladık. Projede ilk olarak öğretmenlerimizi kodlamayla tanıştırdık. Ortaokullar arası düzenlenecek olan Robotik Kodlama ve Proje Yarışması’nın startı öğretmen koçlarıyla bu şekilde başlamış oldu. Hedefimiz ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan robotik kodlama yarışmasının yerel ve kamu imkânlarıyla hayata geçirerek ülkemizin bilim hayatına katkıda bulunmaktır. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında seçilecek öğrencileri kodlama ve robotik eğitimle tanıştırarak dahi çocuklarımızı keşfedip, öğrenciler arasında proje bazlı ve sorun çözme odaklı eğitim bilinci oluşturacağız” dedi.




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