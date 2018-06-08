Büyükşehir’den önemli bir eğitim yatırımı daha

Palandöken ilçesinde inşa edilen Saime Hatun Külliyesi’nin açılışına AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile diğer yetkililer katıldı. Kur’an kursu, taziye evi, millet kıraathanesi ve diğer sosyal donatı unsurlarının yer aldığı Saime Hatun Külliyesi’nin açılışında konuşan Parlamenter Deligöz, söz konusu projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmasında Kur’an eğitiminin önemine vurgu yapan Milletvekili Deligöz, “Buradan özellikle ebeveynlere sesleniyorum. Gençlerimizi milli ve manevi şuurla, İslam ahlakıyla yetiştirmeliyiz” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Manevi ruh ve iklimini her daim hissettiğimiz mübarek bir şehirde yaşamak bizler için en büyük nimettir. Âlim, ulema ve evliyaların yetiştiği bu güzel topraklarda okunan Kur’an sedası ve ezan-ı muhammediyemiz İslam’ın nurunu kalplerimize nakşeder. Kur’an-ı Kerim; maddi ve manevi bir hidayet rehberidir” dedi. “Dünya’da 1001 Hatim gibi önemli bir geleneğin banisi olmak Erzurum için bir övünç kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim çağında bize düşen vazife; kerim kitabımızı hıfzeden imanlı bir nesil yetiştirmektir” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, milli ve manevi değerlerine bağlı ahlaklı ve imanlı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda şehrimizin dört bir yanında Kur’an Kursları açarak, Allah’ın kelamını okuyan, anlayan ve okutan bir neslin ihyasını da sağlıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: ‘Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur’ İki cihanın güneşi Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’de bir hadis-i şerifinde, ‘Bir kimse, Yüce Allah’ın rızasını gözeterek bir mescit inşa ederse, Allah da ona cennette bir köşk hazırlar’ diyerek insanlığa öğüt vermiştir. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Yüce Kitabımız Kur’an’ın mesaj ve anlam dünyası ile çocuklarımızı ve gençlerimizi buluşturmak en başta gelen vazifemizdir!”

“KUR’AN-I KERİM EN BÜYÜK SERVETTİR”

Başkan Sekmen, “Unutmayalım ki yeryüzünde bulunan her şey bize birer emanet olarak verilmiştir. Sahip olduğumuz bütün nimetler, bizlere Allah’ın emanetidir. Gerçek şu ki; bize verilen en büyük ve en değerli emanet, ciğerparelerimiz olan çocuklarımızdır” diye konuştu. İlk eğitimin anne ve baba tarafından verildiğini ifade eden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın Kur’an ahlakıyla yetişmesi için 4 yılda nice Kur’an Kursları açarak, imanlı, irfanlı, ahlaklı, faziletli, duyarlı, bilgili kısacası Akif’in tabiriyle gençlere rol modeli olan Asım Nesli’ni sürdürmenin gayreti içindeyiz. Bugün burada açılışı gerçekleştirilen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Saime Hatun Külliyesi, 600 metrekarelik alanda inşa edildi. Kuran kursu, taziye salonu, abdesthaneler, çay salonu, eğitmen odası ve sınıflardan oluşan külliyemizde inşallah kerim kitabımızı hıfzeden nice hafızlar, nice âlimler ve nice din görevlileri yetiştirecek. İnşallah sizlerin destek ve duasıyla Kur’an Kurslarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.”