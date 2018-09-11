Büyükşehir'den tasarruf tedbirleri

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Tasarrufu 4.5 yıldır bir prensip haline getirerek israf ve masraftan kaçınan belediyemiz, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Hükümet yetkililerimizin tasarruf tedbirlerine yönelik açıklama ve talimatları sonucu kurumumuzda özel bir çalışma yaptık. Oluşturulan havuz sistemi sayesinde rutlar belirlenerek saha çalışmalarına tek bir seferde belirlenen araçlarla gidilmesi kararlaştırıldı. Kurumumuzda araçlara takip cihazı kurulup, sınırlı yakıt tüketimi için özel bir denetim sistemi geliştirildi. Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca bir genelge yayınladık. İsraf ve masraftan azami kaçınılmasını esas alan genelgemiz tüm çalışanlarımıza ulaştırıldı. Çalışanlarımızın özverisi sayesinde israftan kaçınılarak yapılan etkin yatırımlarla birlikte üç yılda üst üste Türkiye birincisi olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tasarruf tedbirleri konusunda da gereğini yaparak vatandaşlarımıza layık olmak için örnek çalışmalara imza atmaya devam edecek.”