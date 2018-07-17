Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 10:53

Büyükşehir’den yazlık sinema

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Olimpiyat Park’ta hayata geçirdiği Yazlık Sinema ile Türk Sineması’nın başyapıtlarını izleyiciyle buluşturuyor.

Büyükşehir’den yazlık sinema

17 Temmuz 2018 10:53


Beyaz perdenin unutulmaz nostaljik filmlerini izleyen sinema severler, Olimpiyat Park’ta oluşturulan açık hava sinemasında eğlenceli dakikalar yaşıyor. Yazlık sinemada, büyüklerin yanında çocuklara çizgi film ile eğitici ve öğretici yayınlar da izlettiriliyor. Vatandaşlar, “60, 70 ve 80’li yılların unutulmaz başyapıtlarını Yazlık Sinema’da izleme imkânı bulduk. Çocuklarımız da eğitici ve öğretici çizgi film kuşağında keyifli vakit geçiriyor. Türk Sineması’nın unutulmaz filmlerini, küçük bütçelerle, kıt imkânlarla dev yapıtları oluşturan usta yönetmenlerin aile filmlerini, ödüllü eserleri beyaz perdede izliyoruz. Samimi ve içten bir sanat anlayışını Yazlık Sinema’da nostaljiyle buluşturan ve bizlere bu fırsatı sunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç