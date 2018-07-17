Büyükşehir’den yazlık sinema

Beyaz perdenin unutulmaz nostaljik filmlerini izleyen sinema severler, Olimpiyat Park’ta oluşturulan açık hava sinemasında eğlenceli dakikalar yaşıyor. Yazlık sinemada, büyüklerin yanında çocuklara çizgi film ile eğitici ve öğretici yayınlar da izlettiriliyor. Vatandaşlar, “60, 70 ve 80’li yılların unutulmaz başyapıtlarını Yazlık Sinema’da izleme imkânı bulduk. Çocuklarımız da eğitici ve öğretici çizgi film kuşağında keyifli vakit geçiriyor. Türk Sineması’nın unutulmaz filmlerini, küçük bütçelerle, kıt imkânlarla dev yapıtları oluşturan usta yönetmenlerin aile filmlerini, ödüllü eserleri beyaz perdede izliyoruz. Samimi ve içten bir sanat anlayışını Yazlık Sinema’da nostaljiyle buluşturan ve bizlere bu fırsatı sunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyoruz” dedi.