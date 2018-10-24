Büyükşehir'den yeni bir eğitim yatırımı daha: Şehit Yunus Arda Bilgi Evi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim yatırımlarından biri olan Şehit Yunus Arda Bilgi Evi düzenlenen törenle açıldı.

Aziziye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan bilgi evinin açılışına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Gazeteci-Yazar Hakan Çelik, Şehit Yunus Arda'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Saltuklu Mahalle Muhtarı Gürbüz Özer, konuşmasında milletlerin tarihle insanların da eserleriyle anıldığını anımsatarak, Başkan Mehmet Sekmen'e ilçede hayata geçirilen yatırımlardan ötürü teşekkür etti. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da Bilgi Evi Projesi'nin önemine vurgu yaparak, Başkan Sekmen'i eğitim yatırımdan ötürü tebrik etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında şehitlik kavramının İslam dinindeki önemini anlattı. Sekmen, şunları kaydetti: “Kutsal bildiğimiz değerleri korumak için savaşırken şehit olmak bir Müslüman için en büyük mertebedir. Rabbimizin, ‘Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler' ayeti kerimesi, şehitlik mertebesinin önemini bizlere anlatmaktadır. Bugün sahip olduğumuz ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşadığımız bu yurt, üzerinde özgürce gezindiğimiz bu topraklar, yüz binlerce şehidin kanlarıyla vatanlaştırılmıştır. İşte bu şiarla hareket eden bizler şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, milli ve manevi değerlerimizi yarınlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Erzurumlu Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Yunus Arda, 2015'te Yüksekova-Şemdinli yoluna hain terör örgütü tarafından döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Hakk'a yürümüştü. Kahramanımızın ismini yaşatmak için Aziziye ilçemizde gerçekleşen bu yatırıma yiğidimizin adını verdik. İnşallah Şehit Yunus Arda Bilgi Evi'nde tıpkı onun gibi vatanına ve milletine gönülden bağlı olan gerektiğinde canını aziz vatanımız uğruna feda edebilecek nice kahramanlar yetişecek.”

“Erzurum modern bir kent hüviyetine kavuştu”

Başkan Mehmet Sekmen, şehirde hayata geçen yatırımlarla Erzurum'un modern bir kent hüviyetine kavuştuğunu bildirdi. Sekmen, şöyle devam etti: “Şehit Yunus Arda Bilgi Evi'nde bayanlar için çok amaçlı salonlar, atölyeler, kütüphane, bilgisayar odaları, taziye evi, kapalı otopark, havuz ve birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. Aziziye ilçemizde aynı zamanda bir kültür merkezi görevini yerine getirecek olan bilgi evimiz, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Erzurum, her geçen gün değişerek modern şehir haline geliyor.” Konuşmaların ardından, Başkan Sekmen, şehidin kardeşi Yavuz Arda ve yakınları, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Gazeteci-Yazar Hakan Çelik ve mahalle sakinleriyle açılış kurdelesini kesti.