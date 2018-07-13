Büyükşehir’den yeni bir proje daha: Mebis

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) ile vefat eden vatandaşların mezarları interaktif ortamdan da kolayca bulunabiliyor. Asri ve Abdurrahman Gazi Mezarlıklarında toplam 550 bin metrekare alanda yapılan özel çalışmayla 43 bin kişinin mezarı tek tek fotoğraflandı. Böylelikle interaktif ortama yüklenen bilgiler ışığında mevta bilgilerine internet üzerinden kolayca ulaşma imkânı sağlandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü çok güzel bir projeye imza attı. Ekiplerimiz bir yıl boyunca her iki mezarlıkta ebediyete intikal etmiş kişilerin kabirlerini fotoğraflayarak bilgilerini proje ile ilgili oluşturulan veri bankasına yükledi. Asri ve Abdurrahman Gazi Mezarlıklarında yakınlarının kabrinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlarımız, www.erzurum.bel.tr veya mebis.erzurum.bel.tr adresinden kolayca öğrenebilirler” dedi. Başkan Sekmen, “Belediyemizin asli vazifelerinden biri olan ve halkımız tarafından büyük beğeni toplayan mezarlık hizmetlerimizi MEBİS Projesi ile teknoloji dünyasına taşıdık. Artık vatandaşlarımız, cep telefonlarından, tabletlerden, bilgisayarlarından ve mezarlıklar müdürlüğümüzde olan bilgi terminallerinden mevtaların bilgilerine kolayca ulaşabilecekler. Şehir dışında olan vatandaşlarımız da yakınlarının kabirlerini internet vasıtasıyla görebilecekler” diye konuştu.

MEBİS NASIL ÇALIŞIYOR?

MEBİS ile vatandaşlar mezar yerlerine giden en kısa yol tarifini alabilecek, uygulamaya cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve Mezarlıklar Müdürlüğü’nde bulunan kiosk yardımıyla ulaşabiliyor. Proje sayesinde vatandaşlar, mevtalarına Fatiha ve Ayet-el Kürsi okutabiliyor, yakınlarının mezarlarına ait fotoğraflarını görüntüleyebiliyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan ÖBS (Ölüm Bildirim Sistemi) ile eş zamanlı çalışılarak Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar projenin eşgüdümlü paydaşları arasında yer aldı. Ayrıca proje sayesinde yeni mezarlık alanlarının açılması için planlama yapılabilecek, mezarlıklar içerisinde olan ve görülemeyen boş mezar alanları da tespit edilmiş olunacak.