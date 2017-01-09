Büyükşehir’e 4. Kalite belgesi verildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, dördüncü kalite belgesini aldı. Büyükşehir Belediyesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerinin ardından OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Belgesini de aldı. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne verilen sertifika belgesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e takdim edildi. Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kaliteli yönetim anlayışı ile personelimize göstermiş olduğumuz önem, vatandaşımıza daha kaliteli hizmet götürmemizi sağlıyor. Bu anlamda, kalite yönetim belgelerinden biri olan OHSAS 18001’i Belediyemize kazandırdık. Belgenin kurumumuza verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; uluslararası bir standarttır. Son yıllarda tüm sektörde yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu, toplumda da bir farkındalık yaratabilmiş durumdadır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışanları, korumaya yönelik yapılan uygulamalar ve incelemelerin, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumudur. İş güvenliği kavramı, çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak amacıyla alınan tedbirler olarak tanımlanabilir. İş sağlığı ve güvenliği bilimi, işyerlerinde yapılan işin sorunsuz yürütülmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tehlikelerden, çalışanlarının sağlığına zarar getirebilecek şartlardan korunma ve buna ek olarak, daha güvenli bir iş hayatı ortamı oluşturabilmek amaçlı yapılan metotlu çalışmaları kapsamaktadır. Genel olarak ise bu bilim, sadece çalışanı koruma konusunu değil; bunun yanında iş yerini, bağlı kuruluşları ve işin gerçekleştirildiği çevreyi koruma durumunu da kapsamaktadır.

OHSAS 18001’İN FAYDALARI

Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır. Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir. ISO 9000 veya ISO 14001’e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar. Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır. Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır. Kaza maliyetlerini düşürür. Çalışanlarda motivasyonu artırır. Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır. Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.