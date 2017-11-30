Büyükşehir’in bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Büyükşehir ve 20 ilçe belediyesinin 2018 yılı bütçesi Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan görüşmeler neticesinde oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait gelir tarifeleri de görüşülerek kabul edildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mecliste yaptığı konuşmada, bütçenin hazırlanması ve meclise getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve dünyada yaşadığı yüzyılın gerekliliklerine yanıt verebilme yönünde faaliyet sunabilmeyi her daim kendisine şiar edinmiştir. Toplumsal, katılımcı, sosyal, şeffaf belediyecilik ilkesi ve 7/24 çalışma esasına dayalı yönetim anlayışımızla birlikte Erzurum’u yaşanabilir bir kent yapmak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. ‘Ben’ değil ‘Biz’ diyerek başladığımız bu ekip çalışmasında hamd olsun çok büyük mesafeler kat ettik. Hatta bu alanda bildiğiniz gibi Türkiye’de yatırım bütçesi kullanımında ülke birincisi olduk. Görevi devraldığımız günden bu yana sürdürülen ekonomi yönetiminde diyebilirim ki Türkiye’deki diğer belediyelere örnek olduk. Bakınız 2014’te Büyükşehir’in yatırım giderleri 174 milyondu. 2015’te 470 milyona ulaştık. 2016’da 585 milyonluk yatırım gideri gerçekleştirdik. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 bütçesinin yüzde 72’si yine yatırımlardan oluştu. Görüldüğü gibi her yıl yatırım giderimiz kat ve kat arttı. Bu rakamlar ilimizin Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar belediyecilik noktasında kent tarihinde görülmemiş rakamlardır. İşte bu yüzden bu meclis Erzurum’un makûs talihini değiştiren bir meclis olarak Erzurum’un tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. İnşallah vatandaşlarımızın destek ve duasıyla Erzurum daha da büyüyecek ve lider bir kent olacaktır. Bütçemiz ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.” Konuşmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyar 210 milyon olan 2018 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.