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24 Temmuz 2018 18:03

Büyükşehir’in ilçelerdeki altyapı çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir’in ilçelerdeki altyapı çalışmaları devam ediyor

24 Temmuz 2018 18:03


ESKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, Horasan’ın Yarboğaz, Yıldıran, Saçlık, Muratbağı, Mollaahmet, Eğertaşlar, Mümtaz Turhan, Kızlarkale, Pasinler’in Sunak, Taşlıgüney, Taşlıyurt, Aşkale’nin Gümüşseren, Gökçebük, Büyükgeçit Deprem Konutları, Köprüköy’ün Ağcaşar, Yukarı Kızılkale, Soğuksu, Çat’ın Işkınlı, Kurbanlı, Kaplıca, Çayırtepe, Karaca ve Sarıkaşık mahallerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada söz konusu 5 ilçe ve mahallelerde toplam 60 bin 558 metre kanalizasyon hattı çalışması yapıldı. ESKİ Genel Müdürlüğü’nce ayrıca, ilçe ve mahallelere 23 bin 346 metre içme suyu hattı döşendi. Öte yandan toplam 83 bin 904 metre içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışması da tamamlandı. ESKİ yetkilileri, “Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için yapılan altyapı çalışmalarına belirlenen programlar dâhilinde ilçelerimiz ve mahallelerimizde devam edeceğiz. Kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatıyla vatandaşlarımızı uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek bir altyapıya kavuşturuyoruz” dedi.




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