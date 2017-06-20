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20 Haziran 2017 16:07

Büyükşehir’in ilçelerdeki altyapı çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir’in ilçelerdeki altyapı çalışmaları sürüyor

20 Haziran 2017 16:07

ESKİ’nin ekipleri, Çat’ın Yeşiltepe, Köprüköy’ün Pekecik, Narman’ın Sütpınar, Oltu’nun Tuzla, İspir’in Çamlıkaya, Madenköprü, Şenkaya’nın Timurkışla kop mezrası, Tekman’ın Karatepe, Tortum’un Serdarlı mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. ESKİ yetkilileri, “İlçe ve mahallelerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon yapımını hummalı bir çalışma ile sürdürüyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatı doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerimizdeki yatırım seferberliği devam ediyor. İlçe merkezi ve mahallelerimizde devam eden altyapı ve diğer hizmetlerimizin tamamlanmasıyla birlikte ilçelerimiz daha güzel ve gelişmiş yerleşim merkezlerine dönüşecek” dedi.




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