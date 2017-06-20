Büyükşehir’in ilçelerdeki altyapı çalışmaları sürüyor

ESKİ’nin ekipleri, Çat’ın Yeşiltepe, Köprüköy’ün Pekecik, Narman’ın Sütpınar, Oltu’nun Tuzla, İspir’in Çamlıkaya, Madenköprü, Şenkaya’nın Timurkışla kop mezrası, Tekman’ın Karatepe, Tortum’un Serdarlı mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. ESKİ yetkilileri, “İlçe ve mahallelerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon yapımını hummalı bir çalışma ile sürdürüyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatı doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerimizdeki yatırım seferberliği devam ediyor. İlçe merkezi ve mahallelerimizde devam eden altyapı ve diğer hizmetlerimizin tamamlanmasıyla birlikte ilçelerimiz daha güzel ve gelişmiş yerleşim merkezlerine dönüşecek” dedi.