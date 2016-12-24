Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Turizm TIR’ı, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde vatandaşlara dolu dolu bir Erzurum günü yaşattı. Turizm TIR’ı Konya, Antalya, İzmir, Kocaeli ve Bursa’nın ardından İstanbul’da mola verdi. Tanıtım TIR’ı, Anadolu’yu karış karış dolaşarak Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi, Konaklı Kayak Merkezi, Erzurum’un tarihi ve turistik yerleri, EYOF 2017 ile kentin turizm figürlerini tanıttı. Turizm TIR’ı, Konya’dan İstanbul’a kadar mola verdiği kentlerde vatandaşlara Dadaşlar diyarını anlattı. Kar Küresi ile maskotu Kardaş’ın da yer aldığı Anadolu turunda 6 kentte on binlerce kadayıf dolması tatlısı dağıtıldı, kıtlama şekerle çay ikram edildi. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde mola veren Turizm TIR’ında vatandaşlara Erzurum ile ilgili tanıtım ağırlıklı çeşitli broşürler de verildi. Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum’un kıtlama şekeri ile semaver çayını yudumlayan İstanbullulara Dadaşların geleneksel lezzeti kadayıf dolmasını ikram etti. Bu arada Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı.