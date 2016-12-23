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23 Aralık 2016 16:03

Büyükşehir’in turizm tır’ı Kocaeli’de

Büyükşehir’in turizm tır’ı Kocaeli’de

23 Aralık 2016 16:03

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin turizm tır’ı, Kocaeli’nde.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Cumhuriyet Parkı’nda kurduğu Turizm TIR’ını ziyaret etti. Burada Erzurumlu vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Özak, dev semaverde demlenen çaydan yudumlayıp şehre özgü tatlı olan kadayıf dolması yedi. Başkan Vekili Özak, daha sonra Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi’nin figüre edildiği kar küresinin içerisine girerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Gün boyunca Cumhuriyet Parkı’nda turizm figürleriyle tanıtım yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kocaelilileri Palandöken’e ve Erzurum’un tarihi turistik yerlerini görmeye davet etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Cevat Öksüz, Başkan Vekili Zekeriya Özak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal’a eşlik ederek Büyükşehir’in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter Yardımcısı Öksüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakıl’ı makamlarında ziyaret ederek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentte gerçekleştirdiği yatırım ve projeleri anlattı.



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