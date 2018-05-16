Buz Prensesi Derya da ödülünü aldı

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ’ın sporcu iki çocuğundan büyüğü olan Derya Karadağ, ödülünü AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’dan aldı. Milletvekili Ilıcalı, sayısız birincilik ve şampiyonluk dereceleri bulunan Derya Karadağ’ın Erzurum’un ve Türkiye’nin yüz akı olduğunu belirterek, “İşte biz olimpiyatlara böyle hazırlanıyoruz. Derya bugün küçük bir kız çocuğu ama 2026 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek. Kendisini, ailesini, kulübünü ve hocalarını kutluyorum” diye konuştu.

DERYA TÜRKİYE’NİN GURURU

Katıldığı hemen her şampiyonadan dereceyle dönen ve sayısız madalyası bulunan Derya Karadağ’ın Anadolu Gençlik Zirvesi adlı organizasyonda ödüle layık görülmüş olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren baba Arif Karadağ, “Derya ailesi olarak sadece bizim değil, Erzurum’un, kulübünün, hocalarının, sporcu arkadaşlarının ve de Türkiye’nin gururu oldu.” dedi.

AK Parti’nin Erzurum Milletvekili aday adayı olan Arif Karadağ, AK Parti iktidarları sayesinde Erzurum’un sporda ve turizmde ivme kazandığını belirterek, “AK Parti hükümetleri olmasaydı, kesinlikle Erzurum’da bugün olimpiyatları konuşuyor olmazdık. Biz de bu doğrultuda geleceğin sporcularını yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.