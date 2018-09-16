Buzun patronundan Kayak Kulübüne ziyaret

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Erzurum Kayak Kulübü'nü ziyaret etti.

Sürat Pateni Nenehatun Kupası yarışları için Erzurum'da bulunan Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, yarışlardan arta kalan zamanlarda bir dizi ziyarette bulundu. Bu ziyaretlerden biri de Erzurum Kayak Kulübüne oldu. Palandöken'e ki halen tadilatı devam eden Kayak Kulübünde Başkan Atakan Alaftargil ile görüşen Gökhan Özdemir, kayakla buzun kardeş branşlar olduğunu belirterek, bu branşların daha fazla birliktelik sağlaması gerektiğine değindi. Yeni oluşan Kayak Federasyonu ile iyi ve sıkı ilişkiler içerisinde bulunacaklarının altını çizen Gökhan Özdemir, karşılıklı destek ve yardımlarla her iki branşın da daha üst seviyelere çıkacağından duyduğu umudu dile getirdi.

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden oluşan Kayak Kulübünün Başkanı Atakan Alaftargil de, bu ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kayak kadar sürat pateninde de zirve olan Erzurum'u olimpiyatlarda en üst yerlere taşıyacaklarını bildirdi.

Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Erim Erhan ve İl Temsilcisi Vedat Refayeli'nin de iştirak ettiği ziyarette Alaftargil, günün anısına Federasyon Başkanı Özdemir'e kayak kulübün amblemini taşıyan çini bir tabak hediye etti.