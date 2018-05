C vitamini cildi gençleştiriyor

Emrah Çinik, C vitaminin cildi gençleştirdiğini söyledi.

Çinik, “Hangi yaşa gelirse gelsin kendini daima zinde hissetmek ve genç bir cilde sahip olmak herkesin hayalidir. Ancak zaman içinde kırışıklıklar, lekeler oluşur, yaş ilerledikçe gevşeme görülen cilt parlak, gergin ve dolgun görünümünü kaybeder’’ dedi.

Emrah Çinik, cildi yaşlanma sürecine girmeden desteklemek, yaşlanma sürecini geciktirmek için antiaging uygulamalarına başvurulduğunu belirterek, “Dört güçlü antiaging” ten söz ediyor. Çoğu içerik cildi değiştirebileceğini iddia eder ancak yaşlanma belirtilerine karşı ispatlanmış olan antiaging içerikler; Yeşil Çay, Retinol ve Retinoidler, Vitamin C, Reptidler ciddi savaşım gösterirler. Kollagen deposu Vitamin C: Vitamindeki yüksek antioxidant, içerik kollejenin parçalanmasını engelleyerek serbest radikal hasarına karşı savaşır. Hatta E vitaminiyle birlikte kullanıldığında UV ışınlarına karşı korumayı artırdığı da bilinir. Soğuk algınlığına karşı tedavi edici olan Vitamin C, suda çözünen bir antioksidan olarak, kollajen formasyonu, dokunun büyümesi yani iyileşmesi ile sağlıklı kemikler ve dizler için de gereklidir’’ diye konuştu.

SAYISIZ FAYDASI OLAN YEŞİL ÇAY

Emrah Çinik daha sonra şunları kaydetti; “Yeşil çay içinde patent antioxidantlar bulunur ve primer yaşlanma belirtileri olan kırışıklıklar, güneş lekeleri, renk eşitsizlikleri ve elastikiyet kaybına karşı oksidatif hasarı nötralize ederek savaşır. Yeşil çay çok güçlü antiaging etkilerinin dışında, çok sayıda tıbbı amaç için de kullanılır.

Doktorların olmazsa olması Retinol ve Retinoidler: Retionoidler hücre “turn over” ını, dermal katmandaki ana proteinler olan kolajen ve elastin sentezini artırıp, derinin dolgunlaşmasını sağlayarak etki gösterir. Düzenli retinol kullanımı genişlemiş porların daralmasına, kırışıklığın derinliğinin azalmasına ve derideki renk eşitsizliğinin düzelmesine neden olur. Retinoidlerle elde edilen sonuçlar kümülatiftir. Yani ne kadar kullanırsanız deri daha da iyi gözükecektir.

Multi Fonksiyonlu Peptidler: Araştırmacılar bakır peptidlerinin deride kollajen üretimini artırırken ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azalttığını da doğruluyor. Çoğu ürünün içinde de bu sebeple bulunuyor. Peptidlerin ayrıca iyileşmeyi hızlandırmak ve mimik çizgilerinin oluşumunu engellemek amacıyla kas kontralasyonunu azalttıkları biliniyor.”