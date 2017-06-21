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21 Haziran 2017 13:24

Çalıntı sigaralar kuş kümesinden çıktı

Erzurum’da marketten çalınan 20 bin TL değerindeki sigaralar, hırsızların demirden özel yaptırıp sakladıkları kuş kümesinden çıktı.

Çalıntı sigaralar kuş kümesinden çıktı

21 Haziran 2017 13:24

Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Erzurum’un Aziziye İlçesi ve Yoncalık Mahallesinde bulunan iki ayrı marketten gece geç saatlerde piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL. olduğu değerlendirilen sigaralar çalındı.


Bunun üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi.


Çaldıkları sigaraları Sanayi Mahallesinde sakladıkları ve satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgilere ulaşılması üzerine operasyon düzenlendi. Bu kapsamda şüpheli şahısların faaliyetleri takibe alınarak çalınan malzemelerin Sanayi Mahallesinde bulunan bir demir atölyesinin eklentisindeki kuş kümesinde sakladıkları tespit edildi. Yapılan tespitler neticesinde 19 Haziran 2017 tarihinde söz konusu adreste icra edilen operasyon neticesinde özel yapılmış demir bir kümes içerisinde saklanan sigaralar ele geçirilerek, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin şüphe çekmemek maksadıyla çalıntı malzemeleri sakladıkları kuş kümesi görünümündeki özel bölmenin titizlikle yapıldığı, kuş beslemekten ziyade çalıntı malzemelerin gizlenmesi amacıyla özel olarak tasarlandığı ve üç farklı kilit sistemi ile koruma altına alındığı belirtildi.


Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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