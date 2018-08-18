Cami İmamından kan bağışı kampanyası

Vehbi Efendi Camii İmam Hatibi Ömer Daştan tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bu yıl ise ikincisi düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak ve vatandaşlar katıldı.

Kurban Bayramı öncesi olası kazalardan doğan ihtiyacı karşılamak üzere düzenlenen programda her bağışçıya Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Katılımcılara hitap eden Davut Kaya, kan vermenin önemi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak ise “Çalışmadan dolayı görevlimiz Ömer Daştan’ı tebrik ediyorum.” dedi.