Canan Uçar: “Ekonominin çözüm reçetesi İyi Parti’de”

İyi Parti’nin Türkiye’nin tüm sorunlarını kısa sürede çözecek deneyimli bir kadroya sahip olduğunu belirten Uçar, “Başta ekonomi olmak üzere, sorunların reçetesi İyi Parti’de” dedi.

Aday adaylığı başvurusu yaptığı günden buyana esnaf ziyaretlerini sürdüren İyi Parti Erzurum milletvekili aday adayı Canan Uçar, ekonomide ki sorunların artık çıkılmaz bir yola girdiğini söyledi. Erzurum’da siftah yapmadan kepenk kapatan esnafların olduğunu da ifade eden Uçar, “Ülkemiz, başta ekonomi olmak üzere birçok alanda kan kaybediyor. Esnaf sıkıntıda, insanlar dertli. Hangi kapıyı çalıyorsak mutlaka bir sorunla karşılaşıyoruz. Biz bu sorunları kısa sürede çözmek için yola çıktık. İyi Parti kadroları bu sorunların üstesinden kısa sürede gelecektir. Elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Ziyaret için gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Canan Uçar, “Erzurum İyi olacak sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşın bize olan güveninin tam olduğunu görüyoruz. Çünkü vatandaşın sorunlarına çözüm üretemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye 25 Haziran sabahına İyi bir şekilde uyanacak. Hiç şüphe yok ki iktidara yürüyoruz” diye konuştu.