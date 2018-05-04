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04 Mayıs 2018 17:38

Canan Uçar: “Sessizlerin sesi olacağız”

İYİ Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Eczacı Canan Uçar, teşkilat olarak şehrin sorunlarını yakından bildiklerini belirterek, “Söylenemeyenleri söylemeye, sessizlerin sesi olamaya geliyoruz” dedi.

Canan Uçar: “Sessizlerin sesi olacağız”

04 Mayıs 2018 17:38


Teşkilat çalışmaları hakkında bilgi veren Uçar, çaldıkları her kapıdan, sıktıkları her elden, selam verdikleri her vatandaştan olumlu sinyaller aldıklarını söyledi.


İYİ Parti’nin önüne engeller çıkarıldığının altını çizen Eczacı Canan Uçar, “Ülkemizi içinde bulunduğu girdaptan kurtarmak için elimizi taşın altına koyduk. Amacımız yalnızca şehrimize hizmet etmek. Bu kutsal vazife uğruna yola çıktık. Bu yolda zaman zaman önümüze engeller çıkarılıyor ancak hiçbir şekilde heyecanımızı ve şevkimizi kaybetmiyoruz. Doğru bildiğimiz yoldan geri dönmeyeceğiz” dedi.


Erzurum’un yakından tanıdığı ve sevilen simaların aday adaylık için İYİ Parti’yi tercih etmelerinin sevindirici olduğunu belirten Uçar, 24 Haziran seçimlerinden başarılı bir şekilde çıkacaklarını sözlerine ekledi.




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