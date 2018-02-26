Çapkın’dan kaçamadılar

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Ilıca Polis Kontrol Noktasında durdurulan pikapta yapılan kontroller sırasında Çapkın isimli Narkotik Dedektör Köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın yakıt deposu içerisinde şeffaf vakumlu poşetlerde 60 parça halinde toplam ağırlığı 32 Kilo 398 gram Eroin maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan A.M.S. ile İ.K. isimli bayan şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda ele geçirilen eroin maddelerine araca el konuldu. Yürütülen soruşturmada ele geçirilen uyuşturucu maddenin Van ilinden İstanbul iline götürülmekte olduğu tespit belirlendi.

Yakalanan şahıslardan A.M.S. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken İ.K. İsimli bayan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak Narkotik suçlarla mücadelenin bundan böylede aynı kararlılık ve azimle devam edeceği ifade edildi.