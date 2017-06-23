Çarşıbaşında Aşıklar programı düzenlendi

Aşık Erol Şahiner ve İsrafil Öztürk’ün atışmaları izleyenlere eğlenceli bir akşam yaşattılar. Geceyi organize eden Oltu Erkek İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy, “İnsan unsuru yerli olunca değerini anlayamıyoruz kıymetini bilemiyoruz. Bizden uzaklaştığı zaman kıymetini anlıyoruz. Aşıklık geleneği Erzurum’dan öteye Türkiye’nin ve Avrupa’nın birçok yerinde salonlar da binlerce insanla yapıldığını biliyoruz. Bizim içimizden çıktıkları için kıymetini bilemiyoruz. Bu geceyi Ramazan ayının ilk günlerinde yapmayı planlıyorduk fakat olmadı. Son günlerine nasip oldu programımıza teşrif eden sayın İlçe kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca dünyada yaşayan kültürler vardır bu çarşı başında bunu görüyorum. Programa emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programda kısa bir konuşma yapan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, “Biz sözlü kültür geleneğinden geliyoruz. Bizde yazılı kültür pek yoktur. Netice itibarıyla Karacaoğlanlarla Neşat Ertaşlarla çok değerli söz üstatlarıyla saz üstatlarıyla hasbahal olmuş. Bir topraktır burası ben burada aranızda olmaktan son derece memnunum yaklaşan Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra şiir ve türküler seslendiren ozanlar seyircilerden de atışma ayakları alarak programa davet ettiler.