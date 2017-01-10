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10 Ocak 2017 12:03

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç: "Gazeteciler, toplumun gözü, kulağı, sesi ve demokrasinin de teminatıdır"

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç:

10 Ocak 2017 12:03

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Kılıç, mesajında gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunun altını çizerek, bu görevi icra eden gazetecilerin aslında çok büyük bir sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getirdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün, esasen bir hak arama mücadelesinin sonucu olduğunu anlatan Başkan Kılıç, 10 Ocak’ta kendi hak mücadelesini yüz akıyla neticelendirmiş olan gazetecilerin bu anlamlı gününü kutladığını ifade etti.
Başkan Kılıç, kutlama mesajında Erzurum basınının taşıdığı önem ve sahip olduğu ayrıcalığa da işaret etti. Erzurum basınının Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana önemli bir misyon üstlendiğini kaydeden Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Erzurum ve ülke açısından tarihsel öneme sahip her hadisede Erzurum basınının mutlaka büyük bir rolü olmuştur. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyledir. Erzurum, basının ’Bab-ı Ali’sidir ve kesinlikle lokomotif gücüdür. Erzurum’un bağrında yetişmiş ve bu memlekete ait değerlerle yoğrulmuş birçok usta kalem, bugün yaygın birçok basın kuruluşunda en üst düzeylerde görev yapıyor; bu örnek bile tek başına Erzurum’un nasıl bir okul olduğunu göstermeye yetiyor." ifadelerini kullandı.
Erzurum’daki gazetecilerin görevlerin çok zor şartlar altında yerine getirdiklerini ve bu işi adeta bir sevdaya dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Arif Hikmet Kılıç, "Mesleğine, memleketine, ülkesine ve milletine sevdalı gazeteci kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum. Biliyorum ki, onlar çalıştıkça bu toplum gelişecek ve büyüme gösterecek."



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