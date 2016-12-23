Çat Belediye Başkanı Kılıç’ın çağrısına anında yanıt geldi

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç’ın "iklim vurgusu", Ankara’da çok çabuk yankı uyandırdı. Erzurum’da doğalgaz ve kömür tüketiminin halkın sırtına çok büyük bir yük teşkil ettiğini vurgulayan Kılıç’ın çağrısına CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Gülay Yedekci anında ses verdi. Milletvekili Yedekci, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplanması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı bir soru önergesi sundu. Yedekci, önergesinde Erzurum’un kış mevsimlerini çok çetin şartlarda geçirdiğine işaret ederek, burada doğalgaz tüketiminden herhangi bir ücret alınmamasının maliyetini sordu.

İşte CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, Başbakan Binali Yıldırım’dan yazılı cevap istediği o sorular:

"Devletimizin ana görevlerinden biri vatandaşımızın sağlık ve huzurunu sağlamaktır. Bu bağlamda kış mevsiminde hava sıcaklığının eksi 40 dereceyi bulduğu Erzurum gibi vilayetlerimiz her geçen gün maliyeti artan doğalgaz ile ısınmak zorunda kalmakta ve asgari ücretle geçinmek durumunda kalan vatandaşımız neredeyse maaşının yarısını doğal gaz faturası olarak ödemek zorunda kalmaktadır.

Buna bağlı olarak:

1- Kış şartlarında özellikle eksi 20 dereceden daha soğuk olan vilayetlerimizin sayısı kaçtır?

2-Bu vilayetlerimizde yaşayan çocuklarımız sık sık hasta olmakta ve eğitimlerine ara vermek zorunda kalmaktadır. Başta çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağı bir çözüm düşünülmekte midir?

3-Bu vilayetlerimizde yaşayan ihtiyaç sahipleri için özellikle sert geçen kış mevsimi boyunca neden doğal gaz ücretsiz değildir?

4-Erzurum ilimizin doğalgazını kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz vermenin maliyeti ne kadardır?

5-Sosyal hukuk devleti, ihtiyacı olan vatandaşının ısınma sorununa çözüm bulmak zorunda değil midir?

6-Doğalgazın ücretsiz dağıtılması ile oluşacak maliyetin hesaplanması yapılarak daha sıcak iklim bölgelerimizde ihtiyacın çok üstünde dağıtıldığı ve bazı kişilerin satışını bile yaptığını duyduğumuz ücretsiz kömür yardımları maliyetinden düşülmesi mümkün müdür?

BAŞKAN KILIÇ: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Öte yandan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ise, Erzurum’daki kış mevsiminin mali etkilerinin azaltılması noktasında yaptığı çağrının, bölge illerinden büyük destek gördüğünü belirterek, "Biz bu konuyu sadece yerelde bırakmadık; partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm milletvekillerimizin ilgisine de sunduk. İstanbul Milletvekilimiz Güley Yedekci Hanımefendi, bölgemizden yükselen bu feryadı duyarak hemen harekete geçti ve konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine de taşıdı. Kendilerine şükran dileklerimi sunuyorum. Bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacak ve inanıyoruz ki, bulunduğumuz çağrıyla yeni bir milat başlatmış olacağız." diye konuştu.