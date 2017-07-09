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09 Temmuz 2017 15:20

Çat Belediye Başkanı Kılıç’tan cami sürprizi

Camilerine yeni minare yapılması için Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç’tan yardım isteyen Bozyazı köylüleri, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Çat Belediye Başkanı Kılıç’tan cami sürprizi

09 Temmuz 2017 15:20

Başkan Kılıç, sadece cami minaresi yapımını değil, caminin de baştan aşağı onarılması talimatını verdi.


Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, ilçede yaptığı çalışmalarla göz doldurmaya devam ediyor. Bir süre önce kendisinden camileri için minare isteyen Bozyazı köyü sakinlerini kırmayan Başkan Kılıç, cami minaresinin yanı sıra, caminin de baştan aşağı onarımını üstlendi. Bozyazı köyüne giderek camide incelemelerde bulunan Kılıç, minare için temel atmakla kalmadı, caminin de onarılması talimatını verdi. Cami içerisinde bulunan ve yıllardır onarılmadığı için çürümeye yüz tutmuş olan ahşapları kendi elleriyle söken Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Bozyazılı kardeşlerimiz bizden sadece camilerine minare istemişlerdi. Biz de camimizin içler acısı haliyle karşılaşınca, sorumluluğumuzun sadece minareyle sınırlı kalamayacağını gördük. Gerekli talimatları verdik ve yeni minareye ek olarak camimizin de baştan aşağı onarılması için harekete geçtik. Kısa bir süre sonra Bozyazı köyümüzün camisi baştan aşağı yenilenmiş, ayrıca bir de minareye kavuşmuş olacak." diye konuştu.


Bozyazı Mahallesi Muhtarı Mustafa Özen ise, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç’ın yaklaşımından duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Sayın Başkanımız Bozyazı’ya kadar geldi, minaremizin temelini attırdı. Camimizin durumunu da görünce, işi sadece minareyle sınırlı tutmadı. Camimizin komple onarımı için talimat verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin, sayın başkanımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.




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