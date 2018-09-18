Çat Belediye Başkanı Kılıç'tan İl Müftüsü Sula'ya ziyaret

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'yı ziyaret etti.

Beraberinde Çat İlçe Müftüsü Orhan Turan'la birlikte İl Müftüsü Sula'yı ziyaret eden Kılıç, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Türk-İslam Eserleri Müzesi ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu. İl Müftüsü Sula ile ilçede yapımına geçtiğimiz aylarda başladıkları Türk-İslam Eserleri Müzesi'ni tamamladıklarını ve önümüzdeki günlerde hizmete açacakları bilgisini paylaşan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, söz konusu yatırımdan nasıl istifade edilebileceği hususunu konuştu. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Türk-İslam Eserleri Müzesi gibi bir hizmetin Çat ilçesiyle ve dahi Erzurum'la buluşturulacak olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a teşekkür etti. Bu tür hizmetlerin geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir köprü vazifesi üstleneceğini kaydeden Müftü Sula, hizmete açılacak müzenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın ziyaretinde İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu'nun Kültür Ataşesi Kourosh Moghtaderi Taghizarg da hazır bulundu.