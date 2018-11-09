Çat Belediyesi Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Ecdadımız Aziziye Tabyasında bir destan yazmıştır”

Aziziye Zaferi'nin 141'inci yıldönümü nedeniyle bu yıl altıncısı düzenlenen Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yürüyüş programına, Çat Belediyesi'nden büyük çoğunluk katıldı.

Osmanlı-Rus savaşında Ruslar tarafından işgal edilmeye çalışılan Erzurum'un şanlı bir direnişle düşmanı püskürtmesinin üstünden 141 yıl geçerken, şanlı ecdadın torunları sabah ezanıyla beraber savaşın en yoğun olarak yaşandığı Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yürüdü.

Yapılan yürüyüşe binlerce Erzurumlu katılırken, Çat Belediyesi de bu coşkuya ortak oldu. Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın 141. yıldönümü nedeniyle Erzurum halkı Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yürüdü. Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyaları'na yapılan yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular, ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.

Öte yandan Aziziye Zaferi'nin 141'inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Çat Belediyesi Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "141 yıl önce bu topraklar örneği görülmemiş direnişle işgalden kurtarıldı. Ecdadımız çocuğu, genci ve yaşlısıyla Aziziye Tabyasında bir destan yazmıştır. Bizim de onları saygı ve sevgi ile yâd etmemiz gerekir. Bu milletin tarihinde hiçbir milletin tarihinde olmayacak zaferler vardır. Aziziye Zaferi de bu tarihi zaferlerden birisidir. Bu anlamda bu toprakları bizlere bir kez daha vatan toprağı eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet-i ala olsun." dedi.