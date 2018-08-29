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29 Ağustos 2018 13:22

Çatak projesi hayata geçti

Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu Çatak projesi Aşkale’de hayata geçti.

Çatak projesi hayata geçti

29 Ağustos 2018 13:22


Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar’ın girişimleri sonucu Erzurum’a getirilen Taş Toplama aracı Aşkale’de çalışmaya başlatılarak proje start aldı.


Çatak projesi kapsamında temin edilen Taş toplama makinası Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesiyle birlikte yine proje kapsamında yer alan Yeniköy, Çiftlik ve Nahiye Çatören köylerinde çalışmalar başladı.


Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veteriner Hekim Mustafa Evran’ın kullandığı makine ilk çalışmasına başladı. Evran yaptığı açıklamada, "Çatak projesi ile hayata geçen Taş toplama aracı ile çiftçilerimize ait ilk tarlamızda çalışmalara başladık. Yine bu kapsamda söz konusu köylerimizde yapılan taş toplama, katı atık serpme işlemlerinde çiftçilerimize Bakanlık olarak destekler verilecek. İlçe Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın ön gördüğü Çatak Projesi ile hayata geçen programda çiftçilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Taş toplama aracının temininde emeği geçen başta il Tarım ve Orman Müdürümüz Osman Akar olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.


Çatak Projesi kapsamında temin edilen ve hizmete giren Taş Toplama aracının 55 Bin TL olduğu öğrenildi.




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