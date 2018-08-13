Çatlak ve sarkmalara zaman makinesi ile son

Belda Yurtseven Tüner, ilk kez aynı cihazda altı farklı teknoloji kullanılarak, hem bedende hem de yüz bölgesinde yenilenme ve toparlanma sağlayan zaman makinesi konseptinin uygulanmaya başlandığını söyledi.

Yurtseven Tüner, zaman makinesi konsepti ile naif, yan etkisi olmayan, pratik, çabuk uygulanan aynı zamanda etkileri hızla görülen estetik uygulamaları başarıyla uygulayabildiklerini kaydederek şöyle konuştu:

“Estetik alanında kişilerin ihtiyaçların artmasıyla birlikte, teknolojik gelişmeler bu ihtiyaçları karşılama konusunda zaman kaybetmiyor. Bu cihaz altı farklı teknoloji sayesinde sadece yüz bölgesinde değil tüm bedende ciddi bir yenilenme sağlıyor. Yeni teknoloji sayesinde kısa süreli bir uygulama ile ciltteki etkileri hızla görülebilen yenilenmeyi başarabiliyoruz. Bütünsel bir gençleşme arzu edenler için çok ciddi ve pratik bir alternatife kavuştuk diyebilirim.”

Zaman makinesi konseptinin, ciltteki doku elemanlarına bir rejenerasyon oluşturduğunu ifade eden Tüner, önceki sistemlerden tamamen farklı olarak, kas dokusu üzerinde elektriksel uyarı olmadan "Diatermik stimülasyon" sayesinde, ultrason ve monopolar radyofrekans ile gerekli bölgelerde yağ dokusunun kavite edildiğini açıkladı.

Tüner, cihazın selülit, çatlak ve sarkmalarda düzelme sağladığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Water peeling (su peeling) ile cilt katmanlarını derinden yüzeye aydınlatıp, parlatıyoruz. Bununla ölü derinin atılmasını sağlarken, önceki uygulamalardan farklı olarak, patentli altın iğne teknolojisi ile tüm cilt katmanlarını yeniliyor, izlerin azalmasını, gözeneklerin ise kapanmasını sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla zaman sizin için geri işlemeye başlıyor.”

“Tüm bedende gençleşme aynı zamanda gerçekleşiyor”

Uygulamanın ayrıntılarına ilişkin veren Tüner, genel olarak 6 ila 8 haftalık zaman dilimine yayılan ve haftada 1 ya da 2 uygulama sayesinde kişinin bedeninde bütünsel bir gençleşme sağlandığını bildirdi.

Tüner, uygulamanın dikkat çeken en önemli özelliklerinden birinin tek bir sistemle tüm doku seviyelerinde iyileşme meydana getirilmesi olduğunun altını çizdi.