Çat'ta İslam Eserleri Müzesi açılıyor

Çat Belediyesi tarafından yaptırılan İslam Eserleri Müzesi'nin açılışına günler kala gösterilen ilgi de giderek artıyor.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyet, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, müzede teşhir edilmesi için Ehl-i Beyt tasvirini hediye etti. 1948 yılında Hattat H. Sırrı Pak tarafından kaleme alınan çalışma, is mürekkebi ve tezhip süslemeleriyle dikkat çekiyor. Eseri Başkan Kılıç'a teslim eden Doç. Dr. Sıddık Çalık ve Araştırma Görevlisi Murat Ayhan, Erzurum'a kazandırılan bu yatırımın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Başkan Kılıç da, İslam Eserleri Müzesi'nin bir ilk olduğunu belirterek, “Sizler gibi hamiyetperver insanlarımız sayesinde müzemiz birbirinden kıymetli eserlerle dolup taşacak” dedi.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, akademisyen konuklarına müzeyi gezdirmeyi de ihmal etmedi. Konuklara Başkan Kılıç'la birlikte Başkan Yardımcısı M. Mazhar Özdemir de refakat etti.