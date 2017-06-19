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19 Haziran 2017 10:53

Çekmeköy’de Erzurum standı

İstanbul Çekmeköy’de ramazan etkinliklerinde Erzurum standı açıldı.

Çekmeköy’de Erzurum standı

19 Haziran 2017 10:53


Çekmeköy Erzurumlular Derneği tarafından açılan standa Erzurum’a özgü, kadayıf dolması, semaver çayı ve Erzurum ketesi gibi yöresel damak tatları, etkinliklere katılanlarla paylaşılıyor.


Çekmeköy Erzurumlular Derneği Başkanı Baki Özdemir, Erzurum’un tanıtımın her alanda etkili bir şekilde yapılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, ramazan standına ilgi gösterildiğini ifade etti.


Erzurum’un zengin bir kültüre sahip olduğunu anımsatan Özdemir, “Dernek olarak hemşehri dayanışmasıyla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Erzurum kültürünün doğru bir şekilde tanıtılması için elimizden geleni yapıyoruz. Erzurum kadayıf dolması ve semaver çayına yoğun ilgi var” dedi.




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