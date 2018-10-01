Çelebi, Erzurum Barosunda başkan adayı

Erzurum Barosu'nda 6-7 Ekim tarihlerinde yapılacak seçimlerde Avukat Mustafa Çelebi aday olduğunu açıkladı.

Meslektaşlarına verdiği yemekli toplantıda adaylığını açıklayan Mustafa Çelebi, meslektaşlarının sorunlarını yakından bildiğini işaret ederek, avukat bürolarında çalışanların tamamının köklü sorunları bulunduğunu belirtti. Av. Çelebi, yaptığı konuşmasında: “Meslektaşlarımın bire bir yaşadığı sorunlar görmezden gelinmemelidir. Her sorunumuzla ilgili ayrıntılı çalışmalar ve yol haritaları hazırdır ve sunulacaktır. Enerjisi yüksek, direnci fazla, etkinliği düşmeyen, saygınlık içinde, Erzurum Baro Başkanlığı'na aday olduğumu açıklıyorum. Bu sorunlara neşter vurmayı görev kabul ediyoruz. Bu sorunların bir bölümü yargı kurumu paydasında, bir bölümü de genel ve yerel yönetim paydasında çözülebilecek nitelikteki sorunlar olup, getireceğimiz heyecan ve sinerji ile bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Avukatlık Kanunu'nun baroları ‘İnsan haklarını savunmak ve korumakla yükümlendirmesi, barolar için ziyadesi ile onur verici ve yüceltici olup, bu onura layık olmaya çalışacağız. Tüm insanlarımızın adalet ihtiyacı için “biz buradayız” diyoruz. Seçildiğimiz takdirde, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında, insanımızın karşılaştığı ve karşılaşacağı tüm hak ihlallerinin ve adaletsizliklerin üzerine gidilecek bu yolda her türlü hukuki yardım da karşılıksız olarak sağlanacaktır. Kazananı kim olursa olsun sonuçta hukukun kazanacağı bu onurlu yarışın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.