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15 Nisan 2017 12:17

Çelebi, Güneş Vakfının konuğu oldu

Güneş vakfının düzenlemiş olduğu geleneksel Cuma konferanslarının bu haftaki konuğu “Mikroplarla Birlikte Yaşamak” isimli sunumuyla, Güneş Vakfının kurucularından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

Çelebi, Güneş Vakfının konuğu oldu

15 Nisan 2017 12:17

Dr. Selahattin Çelebi oldu.


Çelebi, Güneş Vakfında gerçekleştirdiği konuşmasına “Vakfın kuruluşunda beraberdik, burası güzel ve güzide bir yer, sağ olsun şimdi ki yönetici hocamız Prof. Dr. Alpaslan Ceylan bu işi gayet güzel yapıyor, iftihar ettiğimiz kişiler ve devlet adamlarını konuk ettiler bu yüzden sayın hocamıza çok teşekkür ediyorum” diyerek başladı.


Konuşmasının devamında mikrobu tanımlayarak çeşitlerinden bahseden Prof. Dr. Çelebi, Mikropları Parazitler, Mantarlar, Bakteriler, Virüsler olmak üzere 4 grupta topladı. “Mikropların hepsi insan vücudunda veya diğer canlılarda bazen zararlı bazen faydalı olarak ortaklaşa yaşarlar, canlılardan geçinerek yaşadıkları için aslında hepsi parazittir, yani kendileri bir şey üretmezler hazır yerler” dedi.


Virüslerin tedavisinden bahseden Çelebi, “Virüslerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinin daha zor olduğunu, insanların antibiyotiği buldukları zaman enfeksiyonlara bağlı hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklara karşı ölümün önüne geçilebileceğini düşünmüşlerdir, fakat günümüze baktığımız zaman enfeksiyona bağlı olan hastalıklardan ölüm oranlarının hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz” dedi.


Çelebi, insanların vücudunda yaşayan mikroplar konusuna değinerek, “İnsan vücudunda yaşayan mikropları patojen mikroplar ve normal flora mikropları olarak ikiye ayıran Çelebi “Hastalığa sebep olan mikroplara patojen olmayanlara ise non-patojen diyoruz, mikrobun hastalık yapma derecesine ise virülans diyoruz” dedi.


Çelebi, İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikro organizma topluluklarına vücudun normal florası adı verildiğini belirterek, flora bakterilerinin bir hastalığa yol açmamaları için vücut direncinin oldukça güçlü olması gerektiğini sözlerine ekledi. Flora bakterilerini bir ülkenin iç düşmanlarına benzeten Çelebi “Sessiz sedasız sizle iyi geçinirler, belki size faydaları da olur, iyi bilim adamları, iyi hekimler yetiştirirler fakat direnciniz kırıldığı zaman sizi sırtınızdan vururlar. Yani bizim faydalı dediğimiz flora mikropları yeri geldiğinde ölümümüze sebep olan mikroplardır” diye konuştu.


Çelebi katılımcıların sorularını cevaplayarak konuşmasını noktaladı.


Konferansın ardından Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, vermiş olduğu kıymetli bilgiler dolayısıyla Prof. Dr. Selahattin Çelebi’ye teşekkürlerini ileterek vakfın yayınlarından III. Uluslararası Türk Şöleni Bildirileri kitabını takdim etti.




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