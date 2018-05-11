Atatürk Üniversitesi Milli İrade Fuaye Alanında yapılan sergiye Hattat Hasan Çelebi ve 24 talebesinin 27 hat tablosu sergilendi. Serginin açılışına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Hattat Hasan Çelebi ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş hat sanatının bu gibi sergilerle daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğini vurgulayan Hattat Hasan Çelebi, “Beni en çok memnun eden hemşerilerimin bu gibi sanatlara ilgi göstermeleridir. Tabi bu üniversitede sadece Erzurum öğrencileri değil başka şehirlerden de bulunan öğrenciler var onlara da bunun sevgisini aşılamaktan mutluluk duyuyorum. Unutulmuş olan bu sanatın ortaya çıkması ve halka armağan edilmesi için elimden geldiği kadar gayret ettim etmeye de ömrüm yettikçe devam edeceğim. Atatürk Üniversitesine ve Büyükşehir Belediyesine de bu sergiyi öğrencilerle buluşturmamıza fırsat verdikleri için teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, “Hattatlar yazıyı en güzel şekilde yazmaya çalışıp sanatın en yüksek maharetini sergilerler. Dillerde dolaşan bir söz vardır; Kuran-ı Kerim Mekke de indi, Mısırda okundu, İstanbul da yazıldı. Bu söz Türk hattatlarının hat sanatı varisinde ki üstünlüğünü göstermeye kafidir. Türk hattatları yazıya en güzel şekli vermişlerdir, işte bu sanatın gelecek halkaları oluşturan büyük üstatlarından biride kadim hat sanatını yüksek noktalara taşıyan sayısız talebe yetiştiren ve hala yetiştirmeye devam eden aynı zamanda hemşerimiz Hasan Çelebi Mehmed’indir. Onun sergisini üniversitemizde öğrencilerle buluşturmak bizim için gurur verici” diye konuştu.

Açılışın ardından Hattat Hasan Çelebi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversite öğrencileri sergiyi gezdiler.

Çelebi Hoca ve Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisi 25 Mayıs Cuma gününe kadar Atatürk Üniversitesi Milli İrade Fuaye Alanında sergilenmeye devam edecek.