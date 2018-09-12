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Çene eklemi problemlerine dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç çene eklemlerinin tam açılmama, hiç açılmama, çene açıldıkça yerinden çıkma gibi fonksiyon bozukluklarını kapsadığını ifade ederek “Eklemin onarımı, eklemin ortadan kaldırılması ve suni bir eklem oluşturulması gibi girişimlerle sorun çözümlenir” dedi.


Diş Hekimi Yalçın Genç günümüzde çene eklem bozukluğunun yaygın bir kesimde olduğunu belirterek, “Temporomandibuler eklem (TME, Alt çene eklemi ) veya çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu sendromudur. Eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyum bozulmuştur. Çene eklemi bozuklukları, günümüzde yaygın bir kesimi etkisi altına almış durumdadır” şeklinde konuştu.


Dentapol Diş Kliniklerinden Diş Hekimi Yalçın Genç Alt Çene eklemi fonksiyon bozukluklarının nedenleri ve tedavi sürecini şu şekilde sıraladı:


Çenelere yada eklem bölgesine gelen direkt travma (kaza ya da darbe sonucu)


Tek taraflı çiğneme alışkanlığı


Diş eksiklikleri


Diş sıkma ve gıcırdatma


Stres, depresyon vs.


Fizyolojik olmayan diş kapanışı


Eklemin gelişimsel defektleri(hipoplaziler vs.)


Dejeneratif eklem rahatsızlıkları, osteoartritis, artrozis


Otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, lupus


Tedavi süreci


Hasta eğitimi ve koruyucu tedavi


Splint tedavisi


İlaç tedavisi


Egzersizler


Fizik tedavi


Manipülasyon


Psikiyatrik destek


Geç kalınmış vakalarda ileri tedaviler

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