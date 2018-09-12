Çene eklemi problemlerine dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç günümüzde çene eklem bozukluğunun yaygın bir kesimde olduğunu belirterek, “Temporomandibuler eklem (TME, Alt çene eklemi ) veya çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu sendromudur. Eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyum bozulmuştur. Çene eklemi bozuklukları, günümüzde yaygın bir kesimi etkisi altına almış durumdadır” şeklinde konuştu.

Dentapol Diş Kliniklerinden Diş Hekimi Yalçın Genç Alt Çene eklemi fonksiyon bozukluklarının nedenleri ve tedavi sürecini şu şekilde sıraladı:

Çenelere yada eklem bölgesine gelen direkt travma (kaza ya da darbe sonucu)

Tek taraflı çiğneme alışkanlığı

Diş eksiklikleri

Diş sıkma ve gıcırdatma

Stres, depresyon vs.

Fizyolojik olmayan diş kapanışı

Eklemin gelişimsel defektleri(hipoplaziler vs.)

Dejeneratif eklem rahatsızlıkları, osteoartritis, artrozis

Otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, lupus

Tedavi süreci

Hasta eğitimi ve koruyucu tedavi

Splint tedavisi

İlaç tedavisi

Egzersizler

Fizik tedavi

Manipülasyon

Psikiyatrik destek

Geç kalınmış vakalarda ileri tedaviler