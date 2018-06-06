Cengiz Yavilioğlu, Erzurum’da seçim çalışmalarına başladı

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları başkanlığı ile birlikte planlanan seçim çalışmalarına katılan Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, katıldığı ev toplantısında gençlerle hasbihal etti.

Burada gençlerin yeni yönetim sistemi ile ilgili merak ettiği soruları cevaplayan Yavilioğlu, seçim üzeri ülkemize karşı girişilen ulusal ve uluslararası saldırıların temelinde, bürokratik tıkanıklarından kurtularak kalkınma yolunda çığır açacak lider bir ülkenin hazmedilemeyişinin yattığını bildirdi.

Geçmişte vergi gelirlerimizin büyük bir bölümünün yüksek faiz değerlerinden dolayı sadece faize aktarılmakla heba edildiğini dile getiren Yavilioğlu, bu gün düşük faiz gideri etkisi ile ülkemize hak ettiği yatırımları ve hizmetleri sunabilme gücüne sahip olduğumuzun vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanımız ile ilgili sorulan bir soruyu da cevaplayan Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, ‘Bir lider nasıl olur diye sorulduğunda, hemen her kesim tarafından tasvir edilebilecek ve doğru bildiği yoldan ne pahasına olur ise olsun vazgeçmeyen bir kişiliğe haiz bir lidere sahibiz. Bu anlamda bizler de onu örnek alarak hayatımızı şekillendirebiliriz.

Bugün okuduğumuz okullarda her birimiz milleti, ülkesi ve kendisi için bir hedef belirleyebilmeli ve hayatımızı bu hedefler üzerinden şekillendirebilmeliyiz. Yani bir derdimiz ve bir davamız olmalı.

Tüm bunlarla birlikte, hayatımızın merkezine ahlaklı bir yaşam tarzını koymalıyız. Hayata başladığımız yere ise dikkat etmeliyiz. Zira nasıl başlarsak ileriki dönemlerde de aynı çizgi üzerine şekillenecek bir hayata sahip oluruz.’ dedi.

Gençlerle yapılan söyleşi ardından Kazım Karabekir öğrenci yurtlarını ziyaret eden Yavilioğlu, burada da gençlerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Öğrencilere, geçmiş dönemdeki öğrenci yurt koşulları ile mevcut koşullar hakkında bilgi veren Yavilioğlu, ‘Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için ne kadar hizmet etsek azdır. Ancak bizler sizler için bu hizmetleri sunarken, sizler de eğitim görmekte olduğunuz alanlarda elinizden gelen en yüksek gayreti göstererek ülke kalkınmasında rol alabilmelisiniz. Bizler nasıl ki bu gün sizler için hizmet sunuyor isek, sizler de eğitimlerinizi tamamladıktan sonra ülkemiz ve sizden sonra gelecek nesillerimiz için hizmet edebilmeye hazır olmasınız’ dedi.

Orucunu Atatürk Üniversitesi Kampüsünde kurulan iftar çadırında öğrenciler ile birlikte açan Yavilioğlu, iftar programı ardından vatandaşlar ile bir araya geldi.

Muratpaşa mahallesinde iftar sonrası vatandaşlar ile hasbihal eden Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, burada da vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek gerekli notları aldı.

24 Haziran seçimlerine dair vatandaşlara bilgi veren Yavilioğu, yeni sistem ile birlikte gelen yönetim sistemi ile ilgili sorulan soruları da cevapladı.

Ülke olarak ihya olabilmemizin yolunun, milli bir mutabakat ile oluşturulan Cumhur İttifakına verilecek destekten geçeceğinin altını çizen Yavilioğlu, ‘Kaderinde liderlik olan bir ülkenin fertleri olarak, sadece ülkemizi değil tüm mazlum coğrafyaları temsil etmekteyiz. Bu anlamda 24 Haziran seçimlerinde kullanacağımız oyun değerinin, diğer dönemlere nazaran daha da kıymetli olduğunun farkına vararak adım atmalıyız. ‘ dedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Yavilioğlu, ilerleyen saatlerde ise gençlik merkezinde bir araya gelen gençlerle buluştu.

Ülkemizin geleceği olan gençlere yeni yönetim sistemi ve ülke ekonomisi üzerine söyleşi gerçekleştiren Yavilioğlu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda zaferle çıkacağına dair düşüncelerinin kavi olduğunu dile getirdi. Ülke kazanımlarının kaybedilmemesi ve yeni sistemin tam anlamı ile faaliyete geçirilerek ülke kalkınmasında çığır açabilmenin yolunun Cumhurbaşkanlığı seçimi yanı sıra meclis çoğunluğunun kazanılmasından geçtiğinin altını çizen Yavilioğlu, ‘Tüm bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda, 24 Haziran seçimlerinde ilk oyunu kullanacak siz kıymetli gençlerimizin ülke kalkınması yolunda tam desteklerini bekliyoruz. Bu anlamda hem Başkanlık ve hem de parlamento seçimlerinde vereceğiniz destekler ile geleceğimizi hep birlikte şekillendirecek ve lider ülke olma yolunda emin adımlar ile yürüyeceğiz inşallah’ dedi.