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11 Mayıs 2018 13:31

Cennet vadisinde 5 yıldızlı kep töreni

Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyetlerini Ridos Termal Hotelde kutladı.

Cennet vadisinde 5 yıldızlı kep töreni

11 Mayıs 2018 13:31


Mezuniyet balosu için biraraya gelen öğrenciler unutulmaz güzel bir anı yaşadı. Tören esnasında havaya fırlatılan kepler İkizdere de suya düştü.


Öğrenciler, Ovit tünelinin tamamlanmasıyla il ve ilçelerin yakınlaştığını ifade ederek kültürel, sanatsal ve ticarette canlılık yaşandığını kaydederek, “Erzurum- Rize yakınlaşması, İspir- İkizdere kardeş ilçelerin dostlukları pekişti.” dediler.


İkizdere’de mezuniyetlerinde gönüllerince eğlenen öğrenciler, açık büfe yemek sonrası her yöreden çalan canlı müzikle halaylar ve horonlarla coştular.




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