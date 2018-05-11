Cennet vadisinde 5 yıldızlı kep töreni

Mezuniyet balosu için biraraya gelen öğrenciler unutulmaz güzel bir anı yaşadı. Tören esnasında havaya fırlatılan kepler İkizdere de suya düştü.

Öğrenciler, Ovit tünelinin tamamlanmasıyla il ve ilçelerin yakınlaştığını ifade ederek kültürel, sanatsal ve ticarette canlılık yaşandığını kaydederek, “Erzurum- Rize yakınlaşması, İspir- İkizdere kardeş ilçelerin dostlukları pekişti.” dediler.

İkizdere’de mezuniyetlerinde gönüllerince eğlenen öğrenciler, açık büfe yemek sonrası her yöreden çalan canlı müzikle halaylar ve horonlarla coştular.