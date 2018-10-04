Cerablus'ta yapılan camiye Şehit Ercan Çelik ismi verildi

Çobanbeyde Afad Lojistik Merkezinde yaptırılan camiye, Cerablus'ta ilk şehidimiz olan Ercan Çelik ismi verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında bulunan Cerablus bölgesinde başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'li teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sırasında içerisinde bulunduğu tank'ın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Ercan Çelik'in ismi Çobanbey'de yaptırılan bir camiye verildi.

Türkiye- Suriye sınırında Elbeyli ve EL- BAB arasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolünde Çobanbey gümrükte bulunan AFAD Lojistik Merkezi içerisinde Erzurumlu hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

Caminin açılışına AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin ile EL-BAB'da yaptırılan Erzurum Ortaokulu'nun açılışına katılmak için bölgeye gelen Erzurum Sivil Toplum Platformu üyeleri, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, AFAD Gaziantep İl Müdürü Bekir Şen ve AFAD görevlileri katıldı.

Okunan ezan ve kılınan namazın ardından dualar eşliğinde ibadete açılan Şehit Ercan Camii 500 kişinin aynı anda ibadet edeceği yaklaşık 300 metre kare alan üzerine, Erzurumlu hayırsever bir iş adamı tarafından inşa ettirildi.

Caminin ibadete açılışına katılan AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin tarihi anlamda manevi yönden böylesi bir yerde böylesi güzel bir mekanı yapan emeği geçen herkese teşekkür ederek camiye adını veren şehit Tankçı Uzman Çavuş Ercan Çelik ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilediklerini söyledi.