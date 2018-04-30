Çevre Mühendisi Mustafa Taner Ögel, AK Parti’den aday adayı oldu

Karin A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı da olan Çevre Mühendisi Mustafa Taner Ögel, “Ülkeme hizmet etmek aşkıyla çıktığım bu yolda, bir kutlu davanın neferi olmak arzusuyla Ak Parti milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundum” dedi.

Ögel, yaptığı açıklamada, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde şehrim, memleketim Erzurum başta olmak üzere ülkem için taş üstüne taş koymaya, üretmeye, daha çok çaba sarf etmeye ve 2023 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya talibim” diye konuştu.