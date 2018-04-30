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30 Nisan 2018 15:41

Çevre Mühendisi Mustafa Taner Ögel, AK Parti’den aday adayı oldu

Çevre Mühendisi Mustafa Taner Ögel, AK Parti’den Erzurum Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Çevre Mühendisi Mustafa Taner Ögel, AK Parti’den aday adayı oldu

30 Nisan 2018 15:41


Karin A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı da olan Çevre Mühendisi Mustafa Taner Ögel, “Ülkeme hizmet etmek aşkıyla çıktığım bu yolda, bir kutlu davanın neferi olmak arzusuyla Ak Parti milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundum” dedi.


Ögel, yaptığı açıklamada, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde şehrim, memleketim Erzurum başta olmak üzere ülkem için taş üstüne taş koymaya, üretmeye, daha çok çaba sarf etmeye ve 2023 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya talibim” diye konuştu.




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