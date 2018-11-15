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Ceylan'dan Ahıska mesajı

Güneş Vakfı Başkanı Prof.

Dr. Alpaslan Ceylan, Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişinin 74. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


Ceylan, mesajında şu görüşlere yer verdi:


“14 Kasım 1944 tarihinde Stalin tarafından bir gece basılan yüzlerce Ahıska köyü sürgün edilmiş, binlerce Ahıska Türkü şehit olmuştu. Her Ahıskalı aile mutlaka bu yolculukta akrabasını ve yakınını kaybetmiştir. Hiçbir suçları olmayan masum ve günahsız yaşlılar, kadınlar, çocuklar insanlık dışı bir şekilde yurtlarından bir gecede sökülüp atıldı. Hayvanlar ahırlarda, ekmekler tandır üzerinde kalmış, insanlar bir gece vakti, ne olduğunu anlamadan, nereye gittiklerini dahi bilemeden bir yolculuğa çıkarılmışlardır. Aynı aileden olan anne bir tarafa baba bir tarafta, çocuklar ise başka bir tarafa gitmek üzere ayrı vagonlara dağıtılarak götürülmüşlerdir. Kapıları ve pencereleri kapalı olan yük vagonlarında insanlar resmen ölüme terk edilmişlerdir. Vagonlar üç günde bir, kısa aralıklarla açılmış ancak o zaman insanlar, Orta Asya'nın dondurucu soğuğunda sadece gökyüzünü görebilmişler. Stalin'in ölüm treninde 17 bin ile 20 bin arasında Ahıskalı insan can verdi. Peki sormak istiyorum bu olay katliam değildir de nedir? Bizlerde ister Türk olarak ister Müslüman olarak ama temelde insan olarak bu yapılanları asla unutmadık unutmayacağız"

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