Ceylan’dan teşekkür

Dr. Alpaslan Ceylan, 2020 Dünya Göçebe Oyunlarının Türkiye’de yapılması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Ceylan, “2012-2016 yılları arasında Federasyon başkanlığımızdan itibaren Dünya Göçebe Oyunlarının önemini her platformda anlatmaya çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti Geleneksel Spor Dalları olarak Kırgızistan’da yapılan bu oyunlara düzenli olarak katılım sağladık. 2014, 2016 ve 2018’de de üçüncüsü yapılan bu oyunlara bugün artık daha fazla bir ilgi gösterilmesi bizleri çok sevindirmektedir” dedi.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Onursal Başkanı Ceylan, 2012 yılından itibaren gerek başkanlık gerekse onursal başkanlık görevlerimizde bu oyunları Türkiye’de gerçekleştirmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Ceylan, “Cumhurbaşkanımız, Dünya Göçebe Oyunları ile ilgili müjdeyi Bişkek’ten verdi Göçebe Oyunları’nın 4.cüsü, Cumhurbaşkanımızın, Etnospor başkanımız N. Bilal Erdoğan ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı Bey’in büyük çabaları sonucunda Göçebe Oyunları 2020’de Türkiye’de yapılacaktır. Böyle güzel bir müjde, Türkiye ve Türk Dünyası için ve ata sporlarımızın dünya ölçeğinde hak ettiği yeri bulabilmesi açısından büyük bir fırsat olarak karşımızda durmaktadır. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Onursal Başkanı olarak, Göçebe Oyunlarının 2020’de Türkiye’de yapılacak olmasından dolayı Başta Cumhurbaşkanımıza, Dünya Etnospor Başkanı N. Bilal Erdoğan’a ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı’ya sonsuz teşekkür ederim” dedi.