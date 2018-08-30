Ceylan’dan Zafer Bayramı mesajı

Dr. Alpaslan Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Mazisi yiğitlik ve başarılarla, karakteri şeref ve şanla dolu olan Aziz Türk milletinden bahseden Ceylan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk milletine reva görülen esareti reddederek, tarihimizin şanlı zaferlerine yenisini eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders vermişlerdir. Mazisi yiğitlik ve başarılarla, karakteri şeref ve şanla dolu olan aziz milletimizin anılmaya ve kutlanmaya değer sayısız gün ve aylarının yanında bu ay; kahramanlıkların efsaneleştiği, Türk milletini tarih yapan zaferlerin kazanıldığı bir zaman dilimine işaret eder.

30 Ağustos; Türk Milleti için tüm anlamlarından önce zaferle özdeş olup, emperyalistlerin yurdumuz topraklarını işgal heveslerinin sona erdirildiği ve bağımsızlık temellerinin atıldığı tarihtir. Bu zafer, tam bağımsız anlayışla birlikte demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin de yolunu açmış, Türk Ulusu gösterdiği özgürlük mücadelesi ile tüm uluslara örnek olmuştur.

30 Ağustos Zaferinin ardından 96 yıl geçmesine rağmen dönem dönem hâlâ Ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze kastetmeye çalışanlar olmuştur. Ancak bu şer odakları, Türk Milleti’nin cesur mücadelesi karşısında asla başarılı olamayacaklarını çok iyi bilmeli ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler.” sözünü hafızalarına kazımalıdırlar. Çünkü aziz milletimizin omuz omuza verdiği kurtuluş mücadelesi sonrasında kurulan laik demokratik cumhuriyeti korumak ve yüceltmek kararlılığımız her geçen gün artarak devam etmektedir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anarken; kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız."