CHP Milletvekili Pekşen'den DAGC'ye ziyaret

CHP Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Haluk Pekşen, Erzurum İl Yönetimi ile birlikte Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne (DAGC) ziyarette bulundu.

Başkan Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen

Pekşen'e yerel basının sorunları hakkında bilgi verildi.

DAGC Başkanı Özsoy, özellikle döviz kurlarındaki olağandışı artışla başlayan süreçte gazetelerin ve bu gazetelerde çalışanların ekonomik açıdan zor bir döneme girdiğini söyledi. Gazetelerinin en temel girdisi olan gazete kâğıdın da dışa bağımlı olmamız ve döviz kurlarında yaşanan olağan dışı yükseliş sebebiyle büyük oranda zamlandığını anlatan Özsoy, kısa sürede gerekli önlemler alınmaması halinde basın kuruluşları ve çalışanlarının işsiz kalabileceğini ifade etti. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak bu önemli süreçte sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyduklarını ve Basın İlan Kurumu genel kurulunun acil toplantıya çağrıldığını hatırlatan Özsoy, bu sıkıntılı ortamdan elbirliği içerisinde çıkılabileceğini belirtti.

CHP Milletvekili Haluk Pekşen de Türkiye'de kağıt üretiminin olmaması sebebiyle her yıl 3-4 milyar dolar gibi büyük oranda bir paranın ithalat için verildiğini belirterek, Aksu ve Seka fabrikaları gibi kağıt üretiminin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yerel ve yaygın basının sorunlarını bildiklerini kaydeden Pekşen, bu haftadan itibaren konuyu gerek parti organları, gerekse kamuoyuna taşıyacağını ifade ederek, çözümü için çalışacağını vurguladı.