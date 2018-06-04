Çığlık: “AK Parti güven ve istikrarın teminatıdır”

Milletvekili Adayı Çığlık, İspir’de seçim çalışması yaparak, taziye ve hasta ziyaretlerinde bulundu, esnafı gezdi. İspir’in Petekli Mahallesi’nde köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Çığlık, Yukarı Özbağ Mahallesi’nde ev ev dolaştı. İftar öncesi İspir ilçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Çığlık, vatandaşlara AK Parti’nin ekonomi politikalarını anlattı. Çığlık, şunları kaydetti: “AK Parti Hükümeti iktidarındaki 16 yıllık dönemde vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma tüm alanlarda yaşanmıştır. Bakınız 2002 yılında Türkiye’de kadın iş gücü sayısı 6 milyon 760 bin kişiden oluşurken 2018 yılında bu sayı 10 milyon 142 bine çıkarak önemli bir artış yaşanmıştır. Buna karşılık hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağlayan önemli etkenlerden biri olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2002 yılında yüzde 27,9 iken 2017 yılında yüzde 33,6’ya çıkmıştır. 6111 sayılı Kanun ile ayrıca, kadınların çalışma hayatını iyileştirici düzenlemeler getirilmiştir. Kadının iş hayatında yer edinmesi ve kadın istihdamının desteklenmesi açısından 2018 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile kreş hizmetlerindeki vergi istisnası yüzde 50’ye çıkarılmış ve çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutar 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseltilmiştir. Kadınların iş gücüne katılımını artıran en önemli unsur eğitim düzeyidir. Eğitimin tüm kademelerinde özellikle yükseköğrenimde AK Parti döneminde son derece yüksek artışlar gerçekleşmiştir. İnşallah AK Parti’mizin 24 Haziran’da yazacağı demokrasi destanı ile birlikte Büyük ve Güçlü Türkiye idealine hep birlikte ulaşacağız.”