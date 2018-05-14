Cildin nemsiz kalması vücutta çatlaklara sebep oluyor

Emrah Çinik, ciltte oluşan çatlakların da estetik açıdan kaygı oluşturduğunu söyledi.

Dr. Emrah Çinik, “Özellikle hamilelik, kilo alıp verme ve cildin nemsiz kalması gibi durumlarda ortaya çıkan cilt çatlaklarına müdahale edilmezse daha fazla gözünüze batacak ve kendinizi kötü hissetmenizi sağlayacaktır. Ancak çatlak tedavisi ile çatlaklardan kurtulmak ve hayalinizdeki bir cilde kavuşmak mümkündür” dedi.

Çatlakların cilt ve cilt altı dokunun yırtığı şeklinde olduğunu kaydeden Dr. Çinik, “Kötü izlere neden olan çatlakların görünümünü azaltmak ve daha estetik bir hale getirmek için çatlak tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi ile mükemmele yakın bir sonuç almak mümkün olduğu gibi, izler gibi çatlakların da tam olarak silinmeyeceğini belirtmek isteriz. Çatlakların oluşumu özellikle vücudun ani değişim gösterdiği dönemlerde gerçekleşmektedir. Ağır egzersizleri, gebelik ve kilo alıp verme gibi durumlar bunlardan bazılarıdır. Çatlak oluşumu vücudun birçok bölgesinde olabilmektedir. Çatlak sorunu yaygın bir problemdir. İlaçla tedavisi yetersiz olan çatlaklarda lazerle çatlak tedavisi uygulaması yapılmaktadır. Lazerle çatlak tedavisinde amaç kollajen ve elastik lif yapımını onarmaktır. Böylelikle cilt kendi kendini yeniler ve çatlak görünümü de azalır” ifadelerini kullandı.

“Çatlak tedavisi tüm bölgelere uygulanabilir”

Çatlak tedavisinin vücutta çatlakların olduğu tüm bölgelerde uygulanabildiğini ifade eden Dr. Çinik, “Bacaklar, koli koltuk altı, baldır, göbek ve dekolte bölgeleri uygulama yapılan alanlardan bazılarıdır. Çatlak tedavisinin ardından deride uygulanan bölgeye göre 1-10 gün arasında bir kızarıklık görülmektedir. Aynı zamanda bu kızarıklığa kabuklanma da eşlik etmektedir. Ancak 10 günün sonunda çatlakların renginde açılma olduğu ve daha az görüldüğü gözlemlenmektedir” şeklinde konuştu.