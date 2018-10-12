Cilt bakımınızı ihmal etmeyin

Fulya Tezel, cilt bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Yaşadığınız her şey cildinize yansır. Yediğiniz yemek, yaşadığınız olaylar ve alışkanlıklarınız bir bütün olarak cildinizde yer alırlar. Kısaca cildiniz görüntüsüyle, sizin hikayenizi anlatır. Bu nedenle siz ona iyi davranır, özen gösterirseniz; o da sizin hakkınızda güzel şeylerden bahseder. Cildinizin pürüzsüz ve kırışıklardan uzak yapısını korumak istiyorsanız, gece yatmadan önce cildinize uygun krem kullanmayı ihmal etmeyin. Düzenli olarak kullanacağınız bir krem cildinizin nem oranını dengelemeye yardım eder, gerginliğini yapısının bozulmaması için esnek kalmasını sağlar. Güneş ışınları yaz aylarında dik açıyla etki ettiği için korunmak şart olsa da, kış aylarında zararlı etkileri devam etmektedir. Bu nedenle koruyucu kremleri kış aylarında da kullanmak cildi koruma açısından gereklidir. Cildin gergin dokusuna bir de çekici görünüm ekleyebilir, sağlıklı bir vücut da yanınıza kar kalmasını sağlayabilirsiniz. Spor yaparak, vücuttaki kaslara orantılı bir şekil verebilirsiniz. Buna ek olarak bol su tüketimi de son derece önemidir. Spor yaptığınız sırada kaybettiğini su miktarını karşılamadığını takdirde deride sarkmalar ve kurumalar görülebilir. İyi bir şey için çabalarken kötü bir sonuç elde etmeyi kimse istemez. Spor yapın, sağlıklı bir vücuda kavuşun ve su içmeyi kesinlikle unutmayın” dedi.

Besin tüketiminin hayatın her alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tezel, “Bu nedenle sağlıklı beslenmeye alışmak en kolay olanı. “Ama ben hayatım boyunca istediğimi yiyemeyecek miyim?” istediğiniz yiyecekleri yine tüketebilirsiniz. Fakat bazı sınırlamalar koymanız gerekecek ve ne zaman tüketmeniz gerektiğini yine siz bileceksiniz. Unutmayın ki doğru şekilde bakarsanız vücudunuzu kimse sizden daha iyi tanıyamaz” diye konuştu.

Tezel, cilt için tüketilmesi gereken bazı besinler hakkında şu bilgileri verdi:

“Patates, vücuttaki kalojen üretimini uyararak kırışıklıkların giderilmesini sağlar. Gözenekleri kapalı olan ciltler için havuç tüketimi son derece iyi sonuçlar verir ve gözeneklerin tekrar açılmasına yardım eder. Yeşil yapraklı bitkiler DNA'ların onarılmasını sağlar. Badem, cildi güneş ışınlarından korumasının yanı sıra E vitamini ile vücudu besler. Ton balığı cildin sıkılaşmasını sağlar.”

Cildin her an parlaması için temiz ve nemli olması gerektiğini belirten Tezel, “Tozlu bir ayna bile karşısındakini net şekilde yansıtamaz. Vücudunuz da güzel bir yansımaya sahip olması için temiz olması gerekir. Derinlemesine temizlik için de düzenli cilt bakımlarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.