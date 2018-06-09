Cilt kanserine dikkat

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanser türlerinde de genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de etkili olduğunu dile getiren Dr. Çinik, “Tüm kanser türleri gibi cilt kanserinin de görülme sıklığı artmıştır. Ancak zararlı UV ışınlarına maruz kalınması da deri kanseri riskinin artmasına neden olmaktadır. Deri kanseri vücudun tüm bölgelerinde ortaya çıkabilirken, daha çok güneş gören bölgelerde rastlanmaktadır” diye konuştu.

Dr. Çinik, cilt kanseri riski taşıyanları ise şöyle aktardı; “Ailesinin geçmişinde cilt kanseri olan kişiler, Açık tenliler, Çillenmeye meyilli olanlar, Çok fazla beni olan kişiler, Değişik boyut ve şekillerde fazla beni olanlar, Sürekli açık havada çalışan ve UV ışınlarına maruz kalanlar, Radyoterapi alan kişiler, Uzun yıllardır iyileşmeyen yaraları olanlar.”

BENLERDE KANSER RİSKİ

Her insanın vücudunun belirli bölgelerinde benler bulunduğunu belirten Dr. Çinik, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Benler bazı insanlarda çok bazı insanlarda ise azdır. Benlerin kanserleşme riski çoğu zaman bulunmamaktadır. Ancak bazıları deri kanseri riskine neden olabilir. Bu benler şekilleri belirsiz, kızarık ve kaşınan türdedir.

CİLT KANSERİ TANISININ KOYULMASI

Cilt kanseri için her kişinin cilt yüzeyinde gözle görülür belirtileri olmayabilir. Ancak ciltte yeni lekeler, yama şeklinde kızarıklıklar ve çukurlaşmış benler bulunuyorsa kısa sürede muayene olmanız gerekebilir.

CİLT KANSERİ TEDAVİSİ

Cilt kanseri tedavisi tek değildir. Tedavi evresinde kanser türü, kanserin evresi ve yerleşim yerine bağlı olarak tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.”